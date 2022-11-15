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Названо найкращого гравця 13-го туру УПЛ

Сьогодні 18:11 253 0
Названо найкращого гравця 13-го туру УПЛ
#Колос

Джерело - УПЛ.

Українська Прем'єр-ліги, опитавши фахівців, які входять до складу експертної комісії ліги, визначила найкращого футболіста 13-го туру чемпіонату України.

Про це повідомляє пресслужба УПЛ.

На думку Олега Венглинського, Івана Гецка, Сергія Нагорняка, Йожефа Сабо, Олександра Сопка, Олега Федорчука, Анатолія Чанцева, Степана Юрчишина та Ігоря Яворського, які входять до Експертної комісії УПЛ, перемогу здобув голкіпер ковалівського Колоса Євгеній Волинець. 

Волинець в опитуванні випередив півзахисника Кривбасу Назара Волошина та захисника Олександрії Владислава Бабогло.

Раніше Динамо не переграло Колос у 13 турі УПЛ.

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