Головне
Крулько - новий президент Федерації біатлону України
Вчора 17:39 1231 2
Шевченко стане членом НОК України - ЗМІ
Сьогодні 12:23 272
ТОП-клуб АПЛ включився у боротьбу за Мудрика
Сьогодні 09:24 534
FAVBET приймає прогнози на президентські перегони НОК України: У фаворитах – Жан Беленюк
Вчора 20:29 308
Україна перемогла Ісландію у кваліфікації на ЧС-2023
Вчора 18:14 579
Чорноморець переграв Львів у 13 турі УПЛ
Вчора 15:55 533
Металіст поступився Кривбасу у 13 турі УПЛ
Вчора 14:53 370
Favbet Foundation разом із партнерами передав ЗСУ п’ять авто і комплекти зимової амуніції
Вчора 14:02 759
Формула-1: Особистий залік пілотів
Вчора 13:09 9655
Рейтинг ATP: Крутих залишається першою ракеткою України
Вчора 11:41 34578
Прямі трансляції

Легенда Манчестер Юнайтед: У Роналду шляху назад вже немає

Сьогодні 12:52 268 0
Тедді Шерінгем висловив своє бачення ситуації навколо клубу та Кріштіану Роналду.
Легенда Манчестер Юнайтед: У Роналду шляху назад вже немає
Фото - gettyimages
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Манчестер Юнайтед, #Кріштіану Роналду, #Футбольні трансфери

Джерело - football.ua.

Португальський нападник Кріштіану Роналду має покинути Манчестер Юнайтед.

Про це розповів легендарний нападник МЮ Тедді Шерінгем

"Незадоволених уболівальників Юнайтед поведінкою Роналду залишилось багато. Він сказав, що його не поважають в клубі, тренер його не поважає, і він того.

Я бачу одне рішення цієї ситуації: шляху для Кріштіану Роналду назад, в Юнайтед, вже не має. Він має залишити цей клуб.

Він мав піти перед початком сезону, але не пішов, вони намагалися працювати у цих умовах. Мова тіла Роналду, очевидно, була не на висоті. Думаю, йому треба піти зараз", — сказав Шерінгем.

Раніше Роналду заявив, що не поважає тен Гага та звинуватив клуб у зраді.

Коментарі ()
Популярне зараз
Бєсєдін зацікавив Карабах, Сівасспор та Касимпашу Бєсєдін зацікавив Карабах, Сівасспор та Касимпашу 1574
Шахтар оцінює Мудрика у 100 млн євро Шахтар оцінює Мудрика у 100 млн євро 5286
Неймар записав тепле мотиваційне звернення до Мудрика - ВІДЕО Неймар записав тепле мотиваційне звернення до Мудрика - ВІДЕО 2590 1
Як Кличко відвідав шпиталь у Гамбургу з українськими вояками Як Кличко відвідав шпиталь у Гамбургу з українськими вояками 4696
У Бразилії забили шалений гол дальнім ударом зльоту в дев'ятку - ВІДЕО У Бразилії забили шалений гол дальнім ударом зльоту в дев'ятку - ВІДЕО 2171
Манчестер Юнайтед відреагував на скандальне інтерв'ю Роналду Манчестер Юнайтед відреагував на скандальне інтерв'ю Роналду 1527
Рекомендуємо
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 86036
Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ 22115
Запальний танок українських волейболісток під час гри зібрав більше 30 млн переглядів. ВІДЕО Запальний танок українських волейболісток під час гри зібрав більше 30 млн переглядів. ВІДЕО 187233
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців 16749
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 93973 1
Дмитро Коваленко: Казав Бекхему, що він смішний Дмитро Коваленко: Казав Бекхему, що він смішний 12040 2