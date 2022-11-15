Легенда Манчестер Юнайтед: У Роналду шляху назад вже немає

Португальський нападник Кріштіану Роналду має покинути Манчестер Юнайтед.

Про це розповів легендарний нападник МЮ Тедді Шерінгем

"Незадоволених уболівальників Юнайтед поведінкою Роналду залишилось багато. Він сказав, що його не поважають в клубі, тренер його не поважає, і він того.

Я бачу одне рішення цієї ситуації: шляху для Кріштіану Роналду назад, в Юнайтед, вже не має. Він має залишити цей клуб.

Він мав піти перед початком сезону, але не пішов, вони намагалися працювати у цих умовах. Мова тіла Роналду, очевидно, була не на висоті. Думаю, йому треба піти зараз", — сказав Шерінгем.