Арсенал провів переговори з Мудриком

Арсенал провів переговори з вінгером Шахтаря та збірної України Михайлом Мудриком щодо майбутньої співпраці.

Про це повідомляє talkSPORT із посиланням на журналіста Фабріціо Романо.

Припускається, що перехід 21-річного футболіста може відбутися вже під час зимового трансферного вікна.

"У них були дуже позитивні переговори з представниками гравця. Але потім Арсенал вирішив не продовжувати контактувати з Шахтарем через високу ціну - понад 40-45 млн фунтів стерлінгів.

Наразі Шахтар хоче 60-65 мільйонів фунтів стерлінгів. Це буде непросто, але Арсенал досі стежить за гравцем. Вони вважають Мудрика великим талантом, тож залишаються в гонці за ним", - повідомив Романо.