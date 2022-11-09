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Арсенал провів переговори з Мудриком

Сьогодні 18:11 392 0
Михайло Мудрик може змінити клуб
Арсенал провів переговори з Мудриком
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Футбольні трансфери, #Арсенал Лондон, #Михайло Мудрик

Джерело - isport.ua.

Арсенал провів переговори з вінгером Шахтаря та збірної України Михайлом Мудриком щодо майбутньої співпраці.

Про це повідомляє talkSPORT із посиланням на журналіста Фабріціо Романо.

Припускається, що перехід 21-річного футболіста може відбутися вже під час зимового трансферного вікна.

"У них були дуже позитивні переговори з представниками гравця. Але потім Арсенал вирішив не продовжувати контактувати з Шахтарем через високу ціну - понад 40-45 млн фунтів стерлінгів.

Наразі Шахтар хоче 60-65 мільйонів фунтів стерлінгів. Це буде непросто, але Арсенал досі стежить за гравцем. Вони вважають Мудрика великим талантом, тож залишаються в гонці за ним", - повідомив Романо.

Нагадаємо, Мудрик - найшвидший гравець групового раунду Ліги чемпіонів.

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