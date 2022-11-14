Зінченко, Роналдінью та інші легенди зіграють у благодійному матчі за мир

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 14 листопада, відбудеться благодійний матч за мир.
Про це повідомляє Setanta Sports Ukraine.
У ньому зустрінуться збірна світу та команда Італії.
Зінченко взяв участь у обох голах Арсенала в матчі АПЛ з Вулвергемптоном - ВІДЕО
У даному матчі візьме участь український футболіст Арсенала Олександр Зінченко. Також зіграють Роналдінью, Стоїчков, Марадона-молодший, Демічеліс, Абідаль, Мхітарян, Іммобіле, Ді Натале, Ракитич, Буффон, Вайденфеллер, Каннаваро, Сабалета, Клозе, Пірес та інші.
Матч розпочнеться о 19:00 за київським часом і буде транслюватися Setanta Sports.