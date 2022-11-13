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Металіст 1925 переміг Інгулець у 13 турі УПЛ

Сьогодні 17:11 187 0
Харківська команда здобула вольову перемогу
Металіст 1925 переміг Інгулець у 13 турі УПЛ
#Інгулець, #Металіст 1925

Джерело - Чемпіон.

У матчі 13-го туру української Прем’єр-Ліги харківський Металіст 1925 здобув перемогу над Інгульцем. 

Матч завершився з рахунком 2:1.

Чемпіонат України - УПЛ
13 тур, 13 листопада

Металіст 1925 - Інгулець 2:1 (1:1)

Голи: 0:1 - 23 Козак, 1:1 - 40 Русин, 2:1 - 79 Безуглий

Металіст 1925: Мозіль, Жичиков, Безуглий, Курило, Капінус, Мартинюк, Русин, Габелок (к) (Ткачук 89), Кравченко (Вачіберадзе 74), Ременюк (Дмитренко 74), Зубков (Чирук 63)

Інгулець: Паламарчук, Запорожець (Блізніченко А. 72), Клименко (Кучеренко 46), Марусич, Козак (Блізніченко В. 67), Павлов (к), Смоляков (Одарюк 67), Катієв, Саків, Ковальов, Кухарук (Поспєлов 89)

Запасні: Кучер, Кравчук, Коробенко, Ченбай, Головкін, Сидоренко В., Резепов

Попередження: Мозіль 87, Мартинюк 90+2, Чирук 90+3 - Блізніченко А. 75

Раніше Зоря відібрала очки у Шахтаря у 13 турі УПЛ.

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