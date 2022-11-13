У матчі 13-го туру УПЛ із луганською Зорею (2:2) судді не справедливо скасували два голи Шахтаря.

Про це заявив головний тренер гірників Ігор Йовичевич.

"Можемо сказати точно, що суддівство нам не допомагає. Це очевидно. Щоб ніхто не думав, начебто судді нам допомагають. І сьогодні був доказ цьому: абсолютно чистий перший гол, і другий гол теж.

Однак суддівство також має свій комітет, що розбирає гру, як я розбираю гру своєї команди. Вони повинні зробити висновки. Але це два чисті голи. Перший - точно. Тому що Степаненко не грав той м’яч, забив інший футболіст - чистий гол. І ми говоримо про явну помилку.

Звісно, коли зараз дивишся на повтор, і команда теж подивилася, то це очевидно впливає на результат. Який був другий тайм - за енергією, динамікою, проте після таких незарахованих голів. Хто у футболі розбирається, той розуміє, що це виграшний матч. Це виграшний матч.

Ти дістаєш позитивні емоції і доводиш до кінця гру до позитивного результату. Не зараховують один, не рахують другий - то скільки голів треба забити, аби виграти матч? Очевидно, що сьогодні суддівство було не на нашу користь. Однак ми й не просимо, щоб судили на нашу користь, - просто прагнемо, аби було справедливо. Сьогодні не було так", - сказав Йовичевич.