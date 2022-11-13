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Зоря відібрала очки у Шахтаря у 13 турі УПЛ

Сьогодні 16:55 938 0
Зоря відібрала очки у Шахтаря у 13 турі УПЛ
#Зоря, #Шахтар

Джерело - Чемпіон.

У матчі 13-го туру української Прем’єр-Ліги донецький Шахтар протистояв луганській Зорі. 

Матч завершився з рахунком 2:2. Відзначимо, що арбітр Катерина Монзуль не зарахувала два голи гірників.

Чемпіонат України - УПЛ
13 тур, 13 листопада

Шахтар - Зоря 2:2 (1:1)

Голи: 1:0 - 13 Бондаренко, 1:1 - 45+1 Кирюханцев, 1:2 - 46 Булеца, 2:2 - 64 Бондар

Шахтар: Анатолій Трубін, Сергій Кривцов (Іван Петряк 84), Тарас Степаненко (Лукас Тейлор 84), Артем Бондаренко, Богдан Михайліченко, Дмитро Криськів (Єгор Назарина 46), Михайло Мудрик, Микола Матвієнко, Лассіна Траоре (Данило Сікан 46), Георг Судаков, Валерій Бондар

Зоря: Дмитро Мацапура, Богдан Бутко, Володимир Бражко, Максим Луньов (Назарій Русин 60), Дмитро Мишньов (Микола Михайленко 81), В'ячеслав Чурко, Сергій Булеца (Деніс Антюх 70), Арсеній Батагов, Роман Вантух (Ігор Снурніцин 70), Ігор Кирюханцев (Ахмед Алібеков 81), Олег Данченко

Попередження: Лассіна Траоре 44, Михайло Мудрик 61

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