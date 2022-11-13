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Динамо - Колос 0:0: огляд матчу

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Динамо - Колос 0:0: огляд матчу
#Динамо Київ, #Колос

Джерело - Чемпіон.

У матчі 13-го туру української Прем’єр-Ліги київське Динамо зіграло в внічию з Колосом. 

Чемпіонат України - УПЛ
13 тур, 13 листопада

Динамо - Колос 0:0 

Динамо: Георгій Бущан, Костянтин Вівчаренко (Владислав Дубінчак 65), Денис Попов, Сергій Сидорчук, Владислав Кабаєв (Джостін Лонвейк 65), Володимир Шепелєв (Олександр Сирота 70), Віктор Циганков, Олександр Караваєв, Ілля Забарний, Віталій Буяльський, Артем Бєсєдін (Денис Гармаш 46)

Колос: Євген Волинець, Роман Гончаренко, Павло Оріховський (Андрій Богданов 70), Вадим Мілько (Євген Задоя 81), Олександр Чорноморець, Денис Безбородько (Кирило Попов 70), Ніколай Золотов, Сергій Чоботенко, Сергій Мякушко (Андрій Соловйов 90+5), Сергій Болбат, Олег Ільїн

Попередження: Денис Попов 25, Владислав Кабаєв 48, Денис Попов 68, Сергій Сидорчук 90+5 – Павло Оріховський 14, Олег Ільїн 26, Сергій Болбат 83, Андрій Богданов 90+5

Вилучення: Денис Попов 68 (друга жовта)

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