Баварія розібралась з Шальке, Лейпциг дотиснув Вердер: Результати 15 туру Бундесліги

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#Чемпіонат Німеччини, Бундесліга 1

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі 15-го туру Бундесліги.

Чемпіонат Німеччини - Бундесліга

15 тур, 12 листопада

Аугсбург - Бохум 0:1 (0:0)

Голи: 0:1 - 58 Антві-Аджей

Баєр - Штутгарт 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 30 Діабі, 2:0 - 82 Та

Вердер - Лейпциг 1:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 13 Сілва, 1:1 - 57 Гросс, 1:2 - 70 Шлягер

Герта - Кельн 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 9 Канга, 2:0 - 54 Ріхтер

Гоффенгайм - Вольфсбург 1:2 (1:1)

Голи: 1:0 - 42 Баумгартнер, 1:1 - 45+5 Кабак (автогол), 1:2 - 56 Баку

Шальке - Баварія 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 38 Гнабрі, 0:2 - 52 Чупо-Мотінг

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