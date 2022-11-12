Баварія розібралась з Шальке, Лейпциг дотиснув Вердер: Результати 15 туру Бундесліги

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Відбулися матчі 15-го туру Бундесліги.
Чемпіонат Німеччини - Бундесліга
15 тур, 12 листопада
Аугсбург - Бохум 0:1 (0:0)
Голи: 0:1 - 58 Антві-Аджей
Баєр - Штутгарт 2:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 30 Діабі, 2:0 - 82 Та
Вердер - Лейпциг 1:2 (0:1)
Голи: 0:1 - 13 Сілва, 1:1 - 57 Гросс, 1:2 - 70 Шлягер
Герта - Кельн 2:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 9 Канга, 2:0 - 54 Ріхтер
Гоффенгайм - Вольфсбург 1:2 (1:1)
Голи: 1:0 - 42 Баумгартнер, 1:1 - 45+5 Кабак (автогол), 1:2 - 56 Баку
Шальке - Баварія 0:2 (0:1)
Голи: 0:1 - 38 Гнабрі, 0:2 - 52 Чупо-Мотінг