Голанд міг стати гравцем Баварії

Нападник Манчестер Сіті Ерлінг Голанд міг перейти у Баварію.

Про це розповів президент німецького клубу Герберт Хайнер в інтерв'ю Mediengruppe Bayern.

"Голанд цікавий кожному топ-клубу у світі, і у нас із Манчестер Сіті були найкращі шанси.

У порівнянні з іншими топовими клубами у нас, можливо, менше фінансових можливостей, але ми можемо набирати очки завдяки нашій індивідуальності.

У нас гравці отримують зарплату вчасно і до них ставляться по-сімейному. Ми також пропонуємо перспективи, тому що це найголовніше для гравців", – сказав Хайнер.