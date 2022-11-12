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Голанд міг стати гравцем Баварії

Сьогодні 17:37 202 0
Герберт Хайнер розповів, що клуб був близьким до трансферу форварда Ерлінга Холанда.
Голанд міг стати гравцем Баварії
Фото - gettyimages
#Баварія, #Ерлінг Голанд, #Футбольні трансфери

Джерело - isport.ua.

Нападник Манчестер Сіті Ерлінг Голанд міг перейти у Баварію.

Про це розповів президент німецького клубу Герберт Хайнер в інтерв'ю Mediengruppe Bayern.

"Голанд цікавий кожному топ-клубу у світі, і у нас із Манчестер Сіті були найкращі шанси.

У порівнянні з іншими топовими клубами у нас, можливо, менше фінансових можливостей, але ми можемо набирати очки завдяки нашій індивідуальності.

У нас гравці отримують зарплату вчасно і до них ставляться по-сімейному. Ми також пропонуємо перспективи, тому що це найголовніше для гравців", – сказав Хайнер.

Нагадаємо, Голанд - найдорожчий гравець світу.

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