Траоре: У непрості часи відчуваю, що не можу підвести Шахтар

Легіонери Шахтаря мають допомогти команди під час війни.

Про це заявив нападник "гірників" Лассіна Траоре.

"Я ніколи не був в такій ситуації раніше. Але команда, менеджмент та керівництво клубу дали мені мотивацію залишитися. Коли все було добре, то я відчував неймовірне ставлення до себе. В ці непрості часи відчуваю, що не можу підвести Шахтар. Моя відповідальність зараз - це допомогти їм".

Траоре: Я був фанатом Зеленського ще до війни

"Кілька разів говорив з Марлоном, Педрінью, Манором Соломоном та іншими хлопцями. Вони запитували мене, як тут справи. Я розповів їм все, як є: нам непросто, але я почуваюся в безпеці і в мене все добре. Якщо я можу грати в Україні, то чому вони не зможуть?", - сказав Траоре.