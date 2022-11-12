Футболісти мають стежити за політикою, щоб не втрачати зв'язок зі світом.

Про це розповів нападник Шахтаря Лассіна Траоре.

"Мені взагалі подобається стежити за політикою і знати, що відбувається у світі - в Україні, Франції, США. Це важливо робити, адже ми граємо у футбол, зосереджені на спорті і часом можемо втрачати зв’язок зі світом. Після футболу і завершення кар’єри нас чекає продовження життя, і треба вміти давати собі з ним раду".

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"Сподіваюся, що скоро війна закінчиться, а люди зможуть повернутися додому. Україна - фантастична країна. Я обожнюю Київ і хочу туди повернутися. Бачив кілька фільмів з Зеленським, тоді підписався на нього в інстаграмі. Я справді його фан. Знав його навіть до початку війни", - сказав Траоре.

Раніше повідомлялося, що керівництво Мілана має намір підписати Траоре.