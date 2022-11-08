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Клопп оцінив жеребкування Ліги чемпіонів

Сьогодні 10:26 248 0
Юрген Клопп прокоментував матч проти Реала в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
Клопп оцінив жеребкування Ліги чемпіонів
Фото - gettyimages
#Юрген Клопп, #Ліверпуль, #Реал Мадрид

Джерело - Чемпіон.

Ліверпуль зіграє з великою командою в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Про це розповів головний тренер англійського клубу Юрген Клопп.

"Перше, що можна сказати про це жеребкування, – це справжня Ліга чемпіонів. Це жереб, який говорить сам за себе, і ми всі маємо бути в захваті від нього. Я знаю, що ми грали з Реалом у парі недавніх фіналів, жеребкування зводило наші клуби у двоматчевому протистоянні не так часто, тож тепер ми можемо з нетерпінням чекати цих матчів.

Актуально: Реал зіграє з Ліверпулем, ПСЖ - з Баварією: Результати жеребкування 1/8 Ліги чемпіонів

Показники Реала у єврокубках – найкращі. Ми це знаємо. Але ми також знаємо, що наша ситуація не така вже й погана. До того ж, ми знаємо, що у нас є Енфілд, і всі знають, що це означає. Це справді гарний жереб. По-справжньому захоплюючий жереб. До самих ігор ще кілька місяців, але не потрібно сильної уяви, щоб уявити, якою буде атмосфера на обох іграх. Звичайно, перед цим доведеться зіграти великі матчі, тому ми фокусуватимемося на кожній окремій грі, але так, це жеребкування дало нам щось особливе, те, чого ми чекаємо з нетерпінням", – сказав Клопп.

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