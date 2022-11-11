Манчестер Юнайтед готовий відпустити Магвайра

Гаррі Магвайр може змінити клуб

Манчестер Юнайтед розглядає можливість відпустити Гаррі Магвайра в майбутнє зимове трансферне вікно.

Про це повідомляє Sky Sports з посиланням на журналіста Руді Галетті.

У МЮ клубі розраховують на інших гравців в якості основних.

Чинний капітан "червоних дияволів" програє конкуренцію Лісандро Мартінесу та Рафаелю Варану.

В цьому сезоні англійський захисник провів дев'ять поєдинків, в яких "відзначився" п'ятьма попередженнями.

Раніше Манчестер Юнайтед розібрався з Астон Віллою в 1/16 Кубка ліги.