Манчестер Юнайтед готовий відпустити Магвайра

Джерело - football.ua.
Манчестер Юнайтед розглядає можливість відпустити Гаррі Магвайра в майбутнє зимове трансферне вікно.
Про це повідомляє Sky Sports з посиланням на журналіста Руді Галетті.
У МЮ клубі розраховують на інших гравців в якості основних.
Чинний капітан "червоних дияволів" програє конкуренцію Лісандро Мартінесу та Рафаелю Варану.
В цьому сезоні англійський захисник провів дев'ять поєдинків, в яких "відзначився" п'ятьма попередженнями.
Раніше Манчестер Юнайтед розібрався з Астон Віллою в 1/16 Кубка ліги.