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Манчестер Юнайтед готовий відпустити Магвайра

Сьогодні 19:52 44 0
Гаррі Магвайр може змінити клуб
Манчестер Юнайтед готовий відпустити Магвайра
Фото - gettyimages
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Гаррі Магвайр, #Манчестер Юнайтед, #Футбольні трансфери

Джерело - football.ua.

Манчестер Юнайтед розглядає можливість відпустити Гаррі Магвайра в майбутнє зимове трансферне вікно.

Про це повідомляє Sky Sports з посиланням на журналіста Руді Галетті.

У МЮ клубі розраховують на інших гравців в якості основних.

Чинний капітан "червоних дияволів" програє конкуренцію Лісандро Мартінесу та Рафаелю Варану.

В цьому сезоні англійський захисник провів дев'ять поєдинків, в яких "відзначився" п'ятьма попередженнями.

Раніше Манчестер Юнайтед розібрався з Астон Віллою в 1/16 Кубка ліги.

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