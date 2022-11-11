Маліновський: Аталанті треба покращувати свою гру

Джерело - FCInter1908.
Аталанта має добре підготуватися до матчу 15-го туру Серії А з Інтером.
Про це розповів хавбек бергамасків Руслан Маліновський.
"Нам потрібно покращувати свою гру - проти Лечче пропустили два дуже швидких голи, а вже у другому таймі були моменти. Через декілька днів у нас протистояння з Інтером, треба добре виступити у домашніх стінах, показати, що ми - хороша команда, яка може перемагати всіх. Так було з Наполі".
Маліновський - у команді тижня Серії А
"Чемпіонат довгий, подивимося, як буде далі. Зараз у фізичному плані виглядаємо добре, всі в оптимальній формі. Шкода, що буде перерва, але ще багато турів попереду. Гол Інтеру? Сподіваюся, що я зможу забити", - сказав Маліновський.