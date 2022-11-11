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Маліновський: Аталанті треба покращувати свою гру

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Маліновський: Аталанті треба покращувати свою гру
#Аталанта, #Інтер, #Руслан Маліновський, #Чемпіонат Італії, Серія А

Джерело - FCInter1908.

Аталанта має добре підготуватися до матчу 15-го туру Серії А з Інтером.

Про це розповів хавбек бергамасків Руслан Маліновський.

"Нам потрібно покращувати свою гру - проти Лечче пропустили два дуже швидких голи, а вже у другому таймі були моменти. Через декілька днів у нас протистояння з Інтером, треба добре виступити у домашніх стінах, показати, що ми - хороша команда, яка може перемагати всіх. Так було з Наполі".

  Маліновський - у команді тижня Серії А

"Чемпіонат довгий, подивимося, як буде далі. Зараз у фізичному плані виглядаємо добре, всі в оптимальній формі. Шкода, що буде перерва, але ще багато турів попереду. Гол Інтеру? Сподіваюся, що я зможу забити", - сказав Маліновський.

Аталанта - Інтер: де дивитися матч Серії А

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