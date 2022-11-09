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Інтер знищив Болонью, Аталанта з Маліновським поступилась Лечче: Результати 14 туру Серії А

Вчора 23:40 347 0
Результати 14 туру Серії А
Інтер знищив Болонью, Аталанта з Маліновським поступилась Лечче: Результати 14 туру Серії А
Фото - gettyimages
#Чемпіонат Італії, Серія А

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі 14 туру Серії А.

Український півзахисник Аталанти Руслан Маліновський відіграв 80 хвилин матчу з Лечче, в якому відзначився результативною передачею.

Чемпіонат Італії - Серія А

14 тур, 9 листопада

Лечче - Аталанта 2:1 (2:1)

Голи: 1:0 - 27 Баскіротто, 2:0 - 29 Ді Франческо, 2:1 - 40 Сапата

Сассуоло - Рома 1:1 (0:0)

Голи: 0:1 - 80 Абрахам, 1:1 - 85 Пінамонті

Інтер - Болонья 6:1 (3:1)

Голи: 0:1 - 22 Лікоянніс, 1:1 - 26 Джеко, 2:1 - 36 Дімарко, 3:1 - 42 Лаутаро, 4:1 - 48 Дімарко, 5:1 - 59 Чалханоглу, 6:1 - 76 Госенс

Торіно - Сампдорія 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 29 Радонич, 2:0 - 59 Влашич

Фіорентина - Салернітана 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 15 Бонавентура, 1:1 - 55 Діа, 2:1 - 82 Йович

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