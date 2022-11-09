Інтер знищив Болонью, Аталанта з Маліновським поступилась Лечче: Результати 14 туру Серії А

Джерело - Чемпіон.
Відбулися матчі 14 туру Серії А.
Український півзахисник Аталанти Руслан Маліновський відіграв 80 хвилин матчу з Лечче, в якому відзначився результативною передачею.
Чемпіонат Італії - Серія А
14 тур, 9 листопада
Лечче - Аталанта 2:1 (2:1)
Голи: 1:0 - 27 Баскіротто, 2:0 - 29 Ді Франческо, 2:1 - 40 Сапата
Сассуоло - Рома 1:1 (0:0)
Голи: 0:1 - 80 Абрахам, 1:1 - 85 Пінамонті
Інтер - Болонья 6:1 (3:1)
Голи: 0:1 - 22 Лікоянніс, 1:1 - 26 Джеко, 2:1 - 36 Дімарко, 3:1 - 42 Лаутаро, 4:1 - 48 Дімарко, 5:1 - 59 Чалханоглу, 6:1 - 76 Госенс
Торіно - Сампдорія 2:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 29 Радонич, 2:0 - 59 Влашич
Фіорентина - Салернітана 2:1 (1:0)
Голи: 1:0 - 15 Бонавентура, 1:1 - 55 Діа, 2:1 - 82 Йович