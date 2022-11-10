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Лонвейк: Вийшов хороший дебютний гол

Сьогодні 22:12 211 0
Джастін Лонвейк прокоментував перемогу над Олександрією
Лонвейк: Вийшов хороший дебютний гол
#Динамо Київ, #Чемпіонат України, УПЛ, #Джастін Лонвейк

Джерело - fcdynamo.com.

Півзахисник Динамо Джастін Лонвейк оцінив дебютним для себе гол за "біло-синіх".

Про це розповів сам футболіст.

"Я намагаюся постійно прогресувати та все краще налагоджувати ігрові зв'язки. Думаю, адаптація проходить добре, і з кожним тижнем я покращую свою взаємодію з командою.

Гольова комбінація? Я поборовся за довгу передачу, після чого побачив, що Циганков і Ванат пішли вперед, використовуючи вільний простір. Вітя підняв голову та подивився, віддати пас на мене чи Ваната, і обрав мене. У підсумку вийшов хороший гол.

Олександрія показала хорошу гру, але ми маємо концентруватися на тому, щоб здобувати три очки в кожному матчі. Ми багато втратили на початку чемпіонату, тому зараз маємо виправляти ситуацію та досягати стовідсоткового результату, - відзначив Лонвейк.

Нагадаємо, Динамо розібралось з Олександрією у 12 турі УПЛ.

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