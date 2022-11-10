Гура: Прикра поразка від Динамо

Олександрія зазнала прикрої поразки у матчі 12 туру УПЛ від Динамо.

Про це розповів головний тренер Олександрії Юрій Гура.

"Прикра поразка з рахунком, якого ми не очікували. Нас збив швидкий гол на 10-й хвилині. Динамо віддавало нам ініціативу, довелося грати першим номером. Щось виходило, щось — ні. Потім Динамо спіймало нас на контргрі та забило другий м'яч. А після стандарту — третій. Претензій до хлопців немає. Прикра поразка.

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Потрібно було взяти м'яч під контроль та більше атакувати, щоб позбавити Динамо м'яча. Але, повторюся, пропущений гол збив нас із пантелику. Було видно, що кияни почали грати другим номером після першого гола. Було важко зламати їхню оборону", - розповів Гура.