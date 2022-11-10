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Динамо - Олександрія 3:1: Огляд матчу

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Огляд матчу Динамо - Олександрія
Динамо - Олександрія 3:1: Огляд матчу
#Динамо Київ, #Олександрія, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - Чемпіон.

У матчі 12-го туру УПЛ Динамо вдома обіграло Олександрію.

Чемпіонат України - Прем'єр-ліги
12 тур, 10 листопада

Динамо - Олександрія 3:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 10 Буяльський, 2:0 - 73 Лонвейк, 3:0 - 89 Шепелєв, 3:1 - 90+2 Шулянський

Динамо: 35. Нещерет, 94. Кендзьора (20. Караваєв, 84), 25. Забарний, 34. Сирота, 44. Дубінчак (2. Вівчаренко, 69), 5. Сидорчук (к), 29. Буяльський (19. Гармаш, 60), 8. Шепелєв, 7. Кабаєв (22. Лонвейк, 69), 15. Циганков, 11. Ванат (41. Бєсєдін, 84).

Олександрія: 31. Білик, 4. Бабогло, 7. Ковалець (73. Кобзар, 77), 9. Калитвинцев (8. Авагімян, 54), 10. Третьяков (к) (95. Мустафаєв, 88), 11. Мирошниченко, 17. Кожушко (20. Шулянський, 88), 27. Демченко, 29. Цуріков, 37. Рибалка (6. Дришлюк, 77), 66. Бондаренко.

Попередженя: Дубінчак (32), Циганков (70), Ванат (71) – Цуріков (29).

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