Луческу: Важливі три очки для Динамо

Головний тренер Динамо Мірча Луческу оцінив перемогу над Олександрією.

Про це розповів сам румунський фахівець.

"Важливі три очки для нас. Нарешті ми повернулися додому, тренуємось і граємо на своєму полі, у приємніших умовах, без переїздів.

Я вже говорив хлопцям і повторив сьогодні, що для нас головне набирати очки, відновлювати ті втрати, які були допущені з нашої помилки, підтягнутися до лідируючої групи.

Я радий перемозі, бо ми грали сьогодні проти суперника, який показує дуже добрий футбол. Мені дуже сподобалася Олександрія, яка, можливо, грає у найкращий футбол у першій половині чемпіонату – футбол відкритий, атакувальний, комбінаційний. Ця команда легко доходить до чужих воріт.

Ми мали сьогодні грати таким чином, аби передбачати дії суперника, діяти компактно при відборі м'яча, атакувати через вільні зони. У принципі так і сталося, так ми й забили свої голи. Могли забити ще, але міг і суперник забити більше.

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Хочеться переглянути епізоди з падіннями у штрафному майданчику – коли Вітя Циганков на швидкості прибрав м'яч під себе, мені здалося, що був фол. Якщо арбітр не дає пенальті у цьому епізоді, то не слід було давати і картку, бо падіння було після контакту.

В епізоді з Ванатом теж мені здалося, що захисник спочатку зіграв у ногу. Але якщо там не було контакту, це могла бути друга жовта картка і, відповідно, червона. Інтерпретація цих моментів арбітром є різною.

Були високі швидкості, гарна гра з обох сторін – як нашої, так і Олександрії. Дивно, що наші колишні гравці зазвичай виходять із подвоєною енергією. Бажають довести нащо здатні у матчі проти своєї команди. Я вітаю Шулянського із забитим голом, він був наполегливим і заслужив його", - розповів Луческу.