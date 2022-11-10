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Чорноморець здолав Минай у 12 турі УПЛ

Сьогодні 14:57 175 0
Єдиний гол у матчі забив Путря
Чорноморець здолав Минай у 12 турі УПЛ
#Минай, #Чемпіонат України, УПЛ, #Чорноморець

Джерело - Чемпіон.

Чорноморець мінімально переграв Минай у 12-у турі УПЛ.

Матч завершився з рахунком 0:1. Єдиний гол у матчі забив Путря.

Чемпіонат України - Прем'єр-ліги
12 тур, 10 листопада

Минай - Чорноморець 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 - 5 Путря (пен)

Минай: Бандура, Горін, Гончар, Нємчанінов, Трубочкін (Рогозинський, 79), Вітенчук, Воробчак (Дмитрук 68), Хахльов, Твердохліб (Колісник 79), Кулієв (Кравчук 87), Коломоєць (Вишневський 46)

Чорноморець: Непогодов, Єрмаков, Джеймс, Путря, Салюк, Кравченко, Плакса (Білий 75), Брагару, Бобко (Політило 68), Наумець, Кубемба (Гладкий 85)

Жовті картки: Джеймс 47, Джеймс 71, Трубочкін 73, Куемба 81, Дмитрук 83, Непогодов 90+4

Червона картка: Джеймс 71 (друга жовта)

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