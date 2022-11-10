Чорноморець здолав Минай у 12 турі УПЛ

Джерело - Чемпіон.
Чорноморець мінімально переграв Минай у 12-у турі УПЛ.
Матч завершився з рахунком 0:1. Єдиний гол у матчі забив Путря.
Чемпіонат України - Прем'єр-ліги
12 тур, 10 листопада
Минай - Чорноморець 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 - 5 Путря (пен)
Минай: Бандура, Горін, Гончар, Нємчанінов, Трубочкін (Рогозинський, 79), Вітенчук, Воробчак (Дмитрук 68), Хахльов, Твердохліб (Колісник 79), Кулієв (Кравчук 87), Коломоєць (Вишневський 46)
Чорноморець: Непогодов, Єрмаков, Джеймс, Путря, Салюк, Кравченко, Плакса (Білий 75), Брагару, Бобко (Політило 68), Наумець, Кубемба (Гладкий 85)
Жовті картки: Джеймс 47, Джеймс 71, Трубочкін 73, Куемба 81, Дмитрук 83, Непогодов 90+4
Червона картка: Джеймс 71 (друга жовта)