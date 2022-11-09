Айнтрахт розібрався з Гоффенгаймом, Лейпциг переграв Фрайбург: Результати 14 туру Бундесліги

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Відбулися матчі 14 туру Бундесліги.
Чемпіонат Німеччини - Бундесліга
14 тур, 09 листопада
Кельн - Баєр Леверкузен 1:2 (1:0)
Голи: 1:0 - 30 Шміц, 1:1 - 65 Імірі, 1:2 - 71 Діабі
Айнтрахт Франкфурт - Гоффенгайм 4:2 (3:1)
Голи: 1:0 - 6 Соу, 2:0 - 8 Муані, 3:0 - 29 Діна, 3:1 - 38 Баумгартнер, 3:2 - 46 Кабак, 4:2 - 56 Ліндстрем
РБ Лейпциг - Фрайбург 3:1 (0:0)
Голи: 1:0 - 55 Сімакан, 2:0 - 56 Нкунку, 2:1 - 66 Кюблер, 3:1 - 77 Форсберг (пен)
Уніон Берлін - Аугсбург 2:2 (2:2)
Голи: 1:0 - 7 Бекер, 1:1 - 9 Нідерлехнер, 2:1 - 22 Беренс, 2:2 - 39 Нідерлехнер
Шальке - Майнц 1:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 10 Теродде