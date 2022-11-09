Тренер Брентфорда оцінив дебют Ярмолюка

Томас Франк прокоментував дебютний матч Єгора Ярмолюка

Наставник Брентфорда Томас Франк задоволений дебютом українця Єгора Ярмолюка у матчі Кубка англійської Ліги проти Джілленгема (5:6 за пенальті).

Про це розповів сам фахівець.

"Гарний момент для Єгора, я привітав його в роздягальні. Ми завжди раді таким моментам, треба це святкувати. Він заслужив дебютувати. Думаю, Єгор добре зіграв", - сказав Франк.

До цього Ярмолюк виступав за дублюючий склад клубу та двічі потрапляв до заявки на матч АПЛ.

Раніше повідомлялося, що Ярмолюк обманом виїхав з країни заради трансферів.