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Тренер Брентфорда оцінив дебют Ярмолюка

Сьогодні 18:27 281 0
Томас Франк прокоментував дебютний матч Єгора Ярмолюка
Тренер Брентфорда оцінив дебют Ярмолюка
#Брентфорд, #Єгор Ярмолюк

Джерело - sport.ua.

Наставник Брентфорда Томас Франк задоволений дебютом українця Єгора Ярмолюка у матчі Кубка англійської Ліги проти Джілленгема (5:6 за пенальті).

Про це розповів сам фахівець.

"Гарний момент для Єгора, я привітав його в роздягальні. Ми завжди раді таким моментам, треба це святкувати.

Він заслужив дебютувати. Думаю, Єгор добре зіграв", - сказав Франк.

До цього Ярмолюк виступав за дублюючий склад клубу та двічі потрапляв до заявки на матч АПЛ.

Раніше повідомлялося, що Ярмолюк обманом виїхав з країни заради трансферів.

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