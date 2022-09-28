Головне
Збірна України розписала мирову з Шотландією у вирішальному матчі Ліги націй
Вчора 23:37 1208 2
Українська команда NAVI змінила власника
Сьогодні 12:20 468
Україна буде в 3 кошику під час жеребкування відбору Євро-2024
Сьогодні 10:11 2998
Маліновський - найкращий гравець збірної України в матчі з Шотландією за версією SofaScore
Сьогодні 09:57 529
Ярмоленко вийшов на перше місце по числу матчів за збірну України
Сьогодні 08:34 697
Чемпіонат світу-2022 з баскетболу серед жінок: календар, результати, турнірні таблиці
Вчора 23:55 15693
Україна зберегла прописку в Дивізіоні B Ліги націй
Вчора 23:52 819
Україна зіграла внічию з Шотландією, Іспанія здолала Португалію: результати 6 туру Ліги націй
Вчора 23:42 829
Україна - Шотландія 0:0. Як це було
Вчора 23:35 15308 3
Хет-трик Сікана вивів збірну Україну U-21 на Євро-2023
Вчора 20:22 1948 1
Прямі трансляції

Ярмолюк та Сич обманом виїхали з країни заради трансферів

Сьогодні 21:10 362 0
Стали відомі деталі виїзду українських футболістів з країни
Ярмолюк та Сич обманом виїхали з країни заради трансферів
#Рух Львів, #Футбольні трансфери, #Сич, #Єгор Ярмолюк

Джерело - Чемпіон.

Деякі українські футболісти перетнули кордон України під час воєнного стану, як волонтери, щоб перейти в іноземні клуби.

Про це повідомляє KDK

Олексій Сич під час переходу з Руха в Кортрейк виїхав з України як волонтер, за системою Шлях (мобільний додаток від Міністерства цифрової трансформації України, за допомогою якого водії призовного віку можуть перетинати кордон, якщо перевозять гуманітарну допомогу або медичні вантажі). За системою Шлях за кордоном можна перебувати не більше 30 днів.

За допомогою системи Шлях виїхали з України та перейшли в інші команди й інші гравці Руха: Данило Кондраков в литовську Судуву та Роман Карасюк у вірменський Пюнік.

Таким самим чином Єгор Ярмолюк перейшов з Дніпра-1 в Брентфорд.

Колишній півзахисник Зорі Владислав Кочергін, який весною перейшов в Ракув, за документами, не перетинав кордон, а знаходиться в Україні. Відзначається, що футболіст міг дати хабар, або ж це трапилося через хаос на кордоні в перші дні повномасштабного вторгнення РФ (тобто його пропустили через кордон, але не відмітили це в документах).

Схожа ситуація з Юрієм Батюшиним, який перейшов з Металіста 1925 в грузинську Ділу. Його виїзд з України також не задокументований, але він виїжджав через Крим.

Колишній захисник Зорі Валерій Дубко влітку перейшов в Дендер. Він виїхав з України за дозволом Львівської ОВА, яке отримали й інші гравці луганського клубу, щоб поїхати 30 червня на збори до Польщі. В результаті Дубко не повернувся з командою в Україну, а став гравцем клубу з другого бельгійського дивізіону.

Ще один колишній гравець Зорі, Денис Фаворов, перейшов у клуб четвертого польського дивізіону Вечиштей, але дозвіл на виїзд він отримав не від Львівської ОВА, а від голови Державної прикордонної служби України. 

Коментарі ()
Популярне зараз
Петраков іде зі збірної України? Тренер показав дивний жест після матчу з Шотландією - ВІДЕО Петраков іде зі збірної України? Тренер показав дивний жест після матчу з Шотландією - ВІДЕО 15609
Чемпіонат світу-2022 з баскетболу серед жінок: календар, результати, турнірні таблиці Чемпіонат світу-2022 з баскетболу серед жінок: календар, результати, турнірні таблиці 15693
Гравець збірної Словенії повторив легендарний гол Марко ван Бастена у фіналі Євро-1988 - ВІДЕО Гравець збірної Словенії повторив легендарний гол Марко ван Бастена у фіналі Євро-1988 - ВІДЕО 3152
Петраков плюнув на пресконференції збірної України після запитання про свою відставку - ВІДЕО Петраков плюнув на пресконференції збірної України після запитання про свою відставку - ВІДЕО 7221 2
Україна - Шотландія 0:0. Як це було Україна - Шотландія 0:0. Як це було 15308 3
Ярмоленко не влучив у порожній кут воріт із 5 метрів у матчі з Шотландією - ВІДЕО Ярмоленко не влучив у порожній кут воріт із 5 метрів у матчі з Шотландією - ВІДЕО 7906 1
Рекомендуємо
Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам 13290
Як брати Кличко відмовилися від 5 мільйонів доларів Як брати Кличко відмовилися від 5 мільйонів доларів 33431
У 9-му дивізіоні Англії забито гол-шедевр У 9-му дивізіоні Англії забито гол-шедевр 20972
Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма 28368 1
Дівчина дня. Розкішна блондинка, з якою Шевченко дебютував на італійському телебаченні Дівчина дня. Розкішна блондинка, з якою Шевченко дебютував на італійському телебаченні 27023 4
Дмитро Коваленко: Казав Бекхему, що він смішний Дмитро Коваленко: Казав Бекхему, що він смішний 11631 2