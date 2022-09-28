Стали відомі деталі виїзду українських футболістів з країни

Джерело - Чемпіон.

Деякі українські футболісти перетнули кордон України під час воєнного стану, як волонтери, щоб перейти в іноземні клуби.

Про це повідомляє KDK

Олексій Сич під час переходу з Руха в Кортрейк виїхав з України як волонтер, за системою Шлях (мобільний додаток від Міністерства цифрової трансформації України, за допомогою якого водії призовного віку можуть перетинати кордон, якщо перевозять гуманітарну допомогу або медичні вантажі). За системою Шлях за кордоном можна перебувати не більше 30 днів.

За допомогою системи Шлях виїхали з України та перейшли в інші команди й інші гравці Руха: Данило Кондраков в литовську Судуву та Роман Карасюк у вірменський Пюнік.

Таким самим чином Єгор Ярмолюк перейшов з Дніпра-1 в Брентфорд.

Колишній півзахисник Зорі Владислав Кочергін, який весною перейшов в Ракув, за документами, не перетинав кордон, а знаходиться в Україні. Відзначається, що футболіст міг дати хабар, або ж це трапилося через хаос на кордоні в перші дні повномасштабного вторгнення РФ (тобто його пропустили через кордон, але не відмітили це в документах).

Схожа ситуація з Юрієм Батюшиним, який перейшов з Металіста 1925 в грузинську Ділу. Його виїзд з України також не задокументований, але він виїжджав через Крим.

Колишній захисник Зорі Валерій Дубко влітку перейшов в Дендер. Він виїхав з України за дозволом Львівської ОВА, яке отримали й інші гравці луганського клубу, щоб поїхати 30 червня на збори до Польщі. В результаті Дубко не повернувся з командою в Україну, а став гравцем клубу з другого бельгійського дивізіону.

Ще один колишній гравець Зорі, Денис Фаворов, перейшов у клуб четвертого польського дивізіону Вечиштей, але дозвіл на виїзд він отримав не від Львівської ОВА, а від голови Державної прикордонної служби України.