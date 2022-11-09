Кривбас переміг Ворсклу у матчі з трьома вилученнями

Джерело - Чемпіон.
У рамках 12 туру УПЛ Кривбас обіграв Ворсклу.
Матч завершився з рахунком 1:0.
Чемпіонат України - УПЛ
12 тур, 09 листопада
Кривбас - Ворскла 1:0 (0:0)
Голи: 1:0 - 50 Капич
На 7-й хвилині Хомченовський не реалізував пенальті (воротар)
Попередження: Ловріч, 52, Стецьков, 54, Устименко, 90+1 – Сефері, 18, Кравець, 32, Бацула, 48, Яворський, 49, Феліпе, 90+1
Вилучення: Понєдєльнік, 29 – Сефері, 38, Марлісон, 53
Кривбас: Сарнавський, Понєдєльнік, Ловріч, Вернидуб (Стецьков, 26), Дібанго, Капіч, Хомченовський, Банада, Микитишин (Задерака, 63), Дебелко (Устименко, 71), Волошин (Татарков, 71).
Запасні: Кліщук, Зотько, Семотюк, Шевченко, Рябов, Задерака, Опанасенко, Кораблін.
Ворскла: Різник, Зайков, Пердута, Скляр (А.Кравчук, 85), Олійник (Степанюк, 58), Яворський (Феліпе, 58), Сефері, Кравець, Бацула (Толі, 77), Марлісон, Юрченко (Челядін, 77).
Запасні: Ісенко, Домолега, Павлюк, Мельничук, Тотре, Козиренко, Кулаковський.