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Кривбас переміг Ворсклу у матчі з трьома вилученнями

Сьогодні 16:36 125 0
Кривбас перервав серію з двох поспіль поразок в УПЛ
Кривбас переміг Ворсклу у матчі з трьома вилученнями
#Ворскла, #Кривбас, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - Чемпіон.

У рамках 12 туру УПЛ Кривбас обіграв Ворсклу.

Матч завершився з рахунком 1:0.

Чемпіонат України - УПЛ

12 тур, 09 листопада

Кривбас - Ворскла 1:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 50 Капич

На 7-й хвилині Хомченовський не реалізував пенальті (воротар)

Попередження: Ловріч, 52, Стецьков, 54, Устименко, 90+1 – Сефері, 18, Кравець, 32, Бацула, 48, Яворський, 49, Феліпе, 90+1

Вилучення: Понєдєльнік, 29 – Сефері, 38, Марлісон, 53

Кривбас: Сарнавський, Понєдєльнік, Ловріч, Вернидуб (Стецьков, 26), Дібанго, Капіч, Хомченовський, Банада, Микитишин (Задерака, 63), Дебелко (Устименко, 71), Волошин (Татарков, 71).

Запасні: Кліщук, Зотько, Семотюк, Шевченко, Рябов, Задерака, Опанасенко, Кораблін.

Ворскла: Різник, Зайков, Пердута, Скляр (А.Кравчук, 85), Олійник (Степанюк, 58), Яворський (Феліпе, 58), Сефері, Кравець, Бацула (Толі, 77), Марлісон, Юрченко (Челядін, 77).

Запасні: Ісенко, Домолега, Павлюк, Мельничук, Тотре, Козиренко, Кулаковський.

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