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Дніпро-1 з хет-триком Довбика переміг Колос

Сьогодні 16:50 118 0
Артем Довбик оформив хет-трик
Дніпро-1 з хет-триком Довбика переміг Колос
#Колос, #СК Дніпро-1, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - Чемпіон.

У 12 турі УПЛ Колос вдома поступився СК Дніпро-1.

Матч завершився з рахунком 3:1 на користь клубу з Дніпра.

Чемпіонат України - УПЛ

12 тур, 09 листопада

Колос - СК Дніпро-1 1:3 (1:2)

Голи: 0:1 - 5 Довбик, 1:1 - 31 Мілько (пен), 1:2 - 36 Довбик, 1:3 - 77 Довбик

Колос: Євген Волинець, Роман Гончаренко, Євген Смирний (Кирило Попов 67), Вадим Мілько, Олександр Чорноморець, Денис Безбородько (Євген Ісаєнко 82), Ніколай Золотов, Сергій Чоботенко, Сергій Мякушко (Олег Ільїн 83), Сергій Болбат Євген Задоя (Павло Оріховський 55)

СК Дніпро-1: Макс Валеф, Володимир Адамюк (Микита Кононов 90+1), Едуард Сарапій, Габріель Бузанелло, Артем Довбик, Олексій Гуцуляк (Володимир Танчик 46), Руслан Бабенко, Валентин Рубчинський, Олександр Назаренко, Олександр Піхальонок (Сергій Логінов 83), Габріель Феррейра Гомес

Попередження: Вадим Мілько 34, Олександр Чорноморець 53, Сергій Болбат 65 – Руслан Бабенко 24

Раніше Кривбас переміг Ворсклу у матчі з трьома вилученнями.

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