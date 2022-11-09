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Мудрик - найшвидший гравець групового раунду Ліги чемпіонів

Сьогодні 01:00 275 0
Мудрик - найшвидший гравець групового раунду Ліги чемпіонів
#Шахтар, #Михайло Мудрик

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Шахтаря Михайло Мудрик оновив рекорд клубу максимальної швидкості руху за матч.

Про це повідомляє пресслужба ЛЧ.

У виїзному матчі Ліги чемпіонів із Селтіком (1:1) хавбек розвинув швидкість 36,6 км/год. Це рекордний показник у клубі з моменту відстеження (за останні 4 роки).

При цьому, як виявилося, це найшвидший показник не лише для Шахтаря, а й нинішнього сезону Ліги чемпіонів.

УЄФА підрахував, що саме Мудрик - найшвидший гравець ЛЧ у нинішньому мезоні.

Цікаво, що попередній рекорд Шахтаря належав також Михайлу у матчі з тим самим Селтіком (тільки в домашній грі, у середині вересня) півзахисник розвинув швидкість 34,9 км/год.

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Допис, поширений UEFA Champions League (@championsleague)

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