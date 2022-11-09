Джерело - Чемпіон.
Півзахисник Шахтаря Михайло Мудрик оновив рекорд клубу максимальної швидкості руху за матч.
Про це повідомляє пресслужба ЛЧ.
У виїзному матчі Ліги чемпіонів із Селтіком (1:1) хавбек розвинув швидкість 36,6 км/год. Це рекордний показник у клубі з моменту відстеження (за останні 4 роки).
При цьому, як виявилося, це найшвидший показник не лише для Шахтаря, а й нинішнього сезону Ліги чемпіонів.
УЄФА підрахував, що саме Мудрик - найшвидший гравець ЛЧ у нинішньому мезоні.
Цікаво, що попередній рекорд Шахтаря належав також Михайлу у матчі з тим самим Селтіком (тільки в домашній грі, у середині вересня) півзахисник розвинув швидкість 34,9 км/год.
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