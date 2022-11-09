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Голанд пропустить матч з Челсі через пошкодження

Сьогодні 15:24 131 0
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Голанд пропустить матч з Челсі через пошкодження
#Ерлінг Голанд, #Англія, Кубок Ліги, #Манчестер Сіті, #Челсі

Джерело - Goal.com.

Нападник Манчестер Сіті Ерлінг Голанд, скоріше за все, пропустить матч Кубка ліги з Челсі через травму.

Про це розповів головний тренер "містян" Жузеп Гвардіола.

"Ерлінг досі не повністю готовий. Побачимо, чи зможе зіграти. Важливо, щоб кістка не була зламана. Просто трохи пошкоджені зв’язки. Тому зараз все не повністю гаразд. Тиждень, 10 днів - побачимо, як все триватиме. Якщо він почуватиметься добре, то зіграє за збірну", - сказав Гвардіола.

Матч Манчестер Сіті - Челсі відбудеться сьогодні, о 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, Голанд - найдорожчий гравець світу.

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