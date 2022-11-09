Голанд пропустить матч з Челсі через пошкодження

Нападник Манчестер Сіті Ерлінг Голанд, скоріше за все, пропустить матч Кубка ліги з Челсі через травму.

Про це розповів головний тренер "містян" Жузеп Гвардіола.

"Ерлінг досі не повністю готовий. Побачимо, чи зможе зіграти. Важливо, щоб кістка не була зламана. Просто трохи пошкоджені зв’язки. Тому зараз все не повністю гаразд. Тиждень, 10 днів - побачимо, як все триватиме. Якщо він почуватиметься добре, то зіграє за збірну", - сказав Гвардіола.