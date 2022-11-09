Інвестори з Дубай можуть придбати Ліверпуль

Сума угоди може скласти 4,3 мільярда фунтів

Джерело - Mirror.

Dubai International Capital глобального конгломерату та державного фонду уряду Дубая та його правлячої родини, розглядає можливість придбання Ліверпуля.

Про це повідомляє Mirror.

Сума угоди може скласти 4,3 мільярда фунтів.

Цього тижня стало відомо, що компанія Fenway Sports Group, власником якої є Джон Генрі, виставила клуб на продаж. Бізнесмен придбав Ліверпуль у 2010 році за 300 мільйонів фунтів.

Dubai International Capital вже претендував на акції команди у 2007 році, але тоді пропозиція у 312 мільйонів фунтів була відхилена.

Нагадаємо, Клопп оцінив жеребкування Ліги чемпіонів.