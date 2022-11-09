Захисник Манчестер Сіті Емерік Лапорт знову став однією з трансферних цілей Барселони.

Про це повідомляє Sport.es.

Каталонський клуб вважає 28-річного іспанця заміною для Жерара Піке, який завершує кар’єру. Раніше була інформація, що Барса також розглядає підписання Іньїго Мартінеса. Цей варіант є пріоритетним, але він залежатиме від фінансових умов потенційної угоди.

Трансферна вартість Лапорта при цьому оцінюється у 38 мільйонів євро. У поточному сезоні Емерік зіграв за містян у 6 матчах.