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Барселона розглядає Лапорта на заміну Піке

Сьогодні 03:00 203 0
Барселона розглядає Лапорта на заміну Піке
#Барселона, #Жерар Піке

Джерело - Tribuna.com.

Захисник Манчестер Сіті Емерік Лапорт знову став однією з трансферних цілей Барселони.

Про це повідомляє Sport.es.

Каталонський клуб вважає 28-річного іспанця заміною для Жерара Піке, який завершує кар’єру. Раніше була інформація, що Барса також розглядає підписання Іньїго Мартінеса. Цей варіант є пріоритетним, але він залежатиме від фінансових умов потенційної угоди.

Трансферна вартість Лапорта при цьому оцінюється у 38 мільйонів євро. У поточному сезоні Емерік зіграв за містян у 6 матчах.

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