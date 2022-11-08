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УПЛ працює над зміною часу проведення матчів

Сьогодні 19:54 268 0
УПЛ працює над зміною часу проведення матчів
#Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Українська Прем'єр-ліга працює над тим, щоб економити електроенергію, змінивши час початків наступних матчів.

Про це повідомляє журналіст та ведучий KDK Сергій Болотніков.

Планується зміна часових слотів для проведення ігор. Тепер матчі починатимуться не о 13-й, 15-й та 17-й годині, а о 12.00 та 14.00.

Зазначається, що остаточне рішення наразі ще не ухвалено.

Матчі 12-го тура частково проходять за старою схемою - їх не поставили на 17.00. Від цього часового слота вже відмовились.

Нагадаємо Зоря поступилась Інгульцю у 12 турі УПЛ.

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