Зоря поступилась Інгульцю у 12 турі УПЛ

Джерело - Чемпіон.
У матчі 12 туру УПЛ Інгулець обіграв Зорю.
Матч завершився з рахунком 1:0.
Чемпіонат України - УПЛ
12 тур, 08 листопада
Інгулець - Зоря 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 - 44 Марусич
Попередження: Кухарук, 27, Козак, 64, Паламарчук, 73 – Батагов, 9, Імереков, 37
Інгулець: Паламарчук – Смоляков, Павлов (Коробенко, 87), Ковальов (Кучеренко, 64), Нагієв – Клименко – Саків, Запорожець, Кухарук (Одарюк, 65), Козак (Поспєлов, 64) – Марусич (Сидоренко, 76).
Зоря: Мацапура – Бутко (Вантух, 59), Батагов (Снурніцин, 46), Імереков, Данченко – Бражко (Шахов, 46, Хлань, 69), Чурко – Мишньов, Булеца, Кирюханцев – Русин (Луньов, 75).