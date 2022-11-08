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Зоря поступилась Інгульцю у 12 турі УПЛ

Сьогодні 15:02 246 0
Зоря поступилась Інгульцю у 12 турі УПЛ
#Зоря, #Інгулець, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - Чемпіон.

У матчі 12 туру УПЛ Інгулець обіграв Зорю.

Матч завершився з рахунком 1:0.

Чемпіонат України - УПЛ
12 тур, 08 листопада

Інгулець - Зоря 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 - 44 Марусич

Попередження: Кухарук, 27, Козак, 64, Паламарчук, 73 – Батагов, 9, Імереков, 37

Інгулець: Паламарчук – Смоляков, Павлов (Коробенко, 87), Ковальов (Кучеренко, 64), Нагієв – Клименко – Саків, Запорожець, Кухарук (Одарюк, 65), Козак (Поспєлов, 64) – Марусич (Сидоренко, 76).

Зоря: Мацапура – Бутко (Вантух, 59), Батагов (Снурніцин, 46), Імереков, Данченко – Бражко (Шахов, 46, Хлань, 69), Чурко – Мишньов, Булеца, Кирюханцев – Русин (Луньов, 75).

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