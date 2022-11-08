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Дніпро-1 та Шахтар зіграють в Ужгороді

Сьогодні 19:25 178 0
Дніпро-1 та Шахтар зіграють в Ужгороді
#СК Дніпро-1, #Шахтар

Джерело - ТаТоТаке.

Дніпро-1 проведе номінально домашній матч 14-го туру УПЛ проти Шахтаря в Ужгороді.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Раніше була інформація, що сторони вели перемовини щодо проведення гри у словацькому Кошице, де базуються дніпряни. Однак цей варіант став неможливим через те, що на місцевому стадіоні перестелятимуть газон.

Дніпро-1 при цьому сподівається, що в Ужгород поїдуть усі легіонери, окрім травмованого Домінго Бланко.

За попередніми даними, на матч з Колосом у Ковалівці у наступному турі не відправиться Яніс Амаш - його не відпустила мама.

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