СК Дніпро-1 хоче зіграти матч з Шахтарем у Словаччині

Джерело - ТаТоТаке.
СК Дніпро-1 запропонував Шахтарю зіграти матч 14-го туру УПЛ в Словаччині, в місті Кошице.
Про це повідомляє ТаТоТаке.
В цьому місті базується команда з Дніпра. Річ у тому, що деякі легіонери СК Дніпро-1 хочуть грати тільки за кордоном.
Тому, якщо матч відбудеться в Ужгороді, дніпряни можуть не зіграти в оптимальному складі. Водночас гірникам доведеться проходити кордон.
Наразі незрозуміло, які аргументи мають переконати Шахтар в тому, щоб погодитись на таку пропозицію.
Раніше повідомлялося, що Довбик обговорює продовження контракту з Дніпро-1.