СК Дніпро-1 хоче зіграти матч з Шахтарем у Словаччині

Матч може відбутися у Словаччині

Джерело - ТаТоТаке.

СК Дніпро-1 запропонував Шахтарю зіграти матч 14-го туру УПЛ в Словаччині, в місті Кошице.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

В цьому місті базується команда з Дніпра. Річ у тому, що деякі легіонери СК Дніпро-1 хочуть грати тільки за кордоном.

Тому, якщо матч відбудеться в Ужгороді, дніпряни можуть не зіграти в оптимальному складі. Водночас гірникам доведеться проходити кордон.

Наразі незрозуміло, які аргументи мають переконати Шахтар в тому, щоб погодитись на таку пропозицію.

Раніше повідомлялося, що Довбик обговорює продовження контракту з Дніпро-1.