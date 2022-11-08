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СК Дніпро-1 хоче зіграти матч з Шахтарем у Словаччині

Сьогодні 11:11 70 0
Матч може відбутися у Словаччині
СК Дніпро-1 хоче зіграти матч з Шахтарем у Словаччині
#СК Дніпро-1, #Чемпіонат України, УПЛ, #Шахтар

Джерело - ТаТоТаке.

СК Дніпро-1 запропонував Шахтарю зіграти матч 14-го туру УПЛ в Словаччині, в місті Кошице.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

В цьому місті базується команда з Дніпра. Річ у тому, що деякі легіонери СК Дніпро-1 хочуть грати тільки за кордоном.

Тому, якщо матч відбудеться в Ужгороді, дніпряни можуть не зіграти в оптимальному складі. Водночас гірникам доведеться проходити кордон.

Наразі незрозуміло, які аргументи мають переконати Шахтар в тому, щоб погодитись на таку пропозицію.

Раніше повідомлялося, що Довбик обговорює продовження контракту з Дніпро-1.

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