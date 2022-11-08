Баварія розраховує перепідписати Нюбеля

Мюнхенці хочуть повернути до команди воротаря

Мюнхенська Баварія хоче укласти новий контракт із голкіпером Александером Нюбелем.

Про це повідомляє Sport Bild.

У клубі мають намір продовжити чинну угоду з воротарем до 2025 року або більше.

Повідомляється, що 26-річний Нюбель, який зараз виступає на правах оренди за Монако, готовий повернутися до Баварії, але за умови, що з 2024 року він стане основним воротарем команди.

Монако, у свою чергу, хоче зберегти голкіпера у себе. Крім того, Нюбелем цікавляться декілька клубів із Англії.

Цього сезону Нюбель провів за Монако у всіх турнірах 14 матчів, у шести з яких зберіг ворота у недоторканності.

Раніше повідомлялося, що Зідан готовий тренувати ПСЖ, Баварію, Ювентус та Реал.