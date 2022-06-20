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Зідан готовий тренувати ПСЖ, Баварію, Ювентус та Реал

Сьогодні 15:10 166 0
Зідан готовий тренувати ТОП-клуби Європи
Зідан готовий тренувати ПСЖ, Баварію, Ювентус та Реал
Фото - gettyimages
#Баварія, #Зінедін Зідан, #ПСЖ, #Реал Мадрид, #Футбольні трансфери, #Ювентус

Джерело - tribuna.com.

Французький тренер Зінедін Зідан хоч і відмовився очолити ПСЖ зараз, проте не виключає такої можливості в майбутньому.

Про це повідомляє RMC Sport.

Наразі Зідан очікує на можливість замінити Дідьє Дешама в збірній Франції, але надалі готовий працювати у ПСЖ, Баварії, Ювентусі та Реалі. В Англії він не бажає тренувати.

Зідан був дуже близьким до призначення в паризький клуб. ПСЖ навіть готувався до презентації 49-річного фахівця. Але сторони не домовилися, схоже, новим тренером буде Крістоф Галтьє з Ніцци.

Раніше Зідан прийняв остаточне рішення щодо ПСЖ.

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