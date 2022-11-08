Баварія втратила Мюллера до кінця 2022 року

Нападник за команду більше не зіграє

Форвард мюнхенської Баварії Томас Мюллер більше не зіграє за команду цього календарного року.

Про це повідомляє головний тренер баварців Юліан Нагельсманн у спілкуванні з клубною пресслужбою.

Уточнюється, що Юліан Нагельсман дав Томасу Мюллеру час на повноцінне відновлення напередодні чемпіонату світу-2022. З цієї причини гравець пропустить дві останні гри Баварії цього року проти Вердера (8 листопада) та Шальке (12 листопада).

Чемпіонат світу відбудеться у Катарі, нагадаємо, з 20 листопада до 18 грудня. Перший матч на ньому збірна Німеччини проведе проти команди Японії 23 листопада.

Раніше повідомлялося, що Зідан готовий тренувати ПСЖ, Баварію, Ювентус та Реал.