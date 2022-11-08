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Баварія втратила Мюллера до кінця 2022 року

Сьогодні 22:25 117 0
Нападник за команду більше не зіграє
Баварія втратила Мюллера до кінця 2022 року
#Баварія

Джерело - sport.ua.

Форвард мюнхенської Баварії Томас Мюллер більше не зіграє за команду цього календарного року.

Про це повідомляє головний тренер баварців Юліан Нагельсманн у спілкуванні з клубною пресслужбою.

Уточнюється, що Юліан Нагельсман дав Томасу Мюллеру час на повноцінне відновлення напередодні чемпіонату світу-2022. З цієї причини гравець пропустить дві останні гри Баварії цього року проти Вердера (8 листопада) та Шальке (12 листопада).

Чемпіонат світу відбудеться у Катарі, нагадаємо, з 20 листопада до 18 грудня. Перший матч на ньому збірна Німеччини проведе проти команди Японії 23 листопада.

Раніше повідомлялося, що Зідан готовий тренувати ПСЖ, Баварію, Ювентус та Реал.

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