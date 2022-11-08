Мессі ухвалив рішення про своє майбутнє

Аргентинець, з великою ймовірністю, залишить ПСЖ

Зірка збірної Аргентини Ліонель Мессі визначився зі своїм майбутнім.

Про це повідомляє 90min.

Контракт аргентинця з ПСЖ добігає кінця цього сезону і, судячи з усього, не буде продовжений.

Іспанські ЗМІ повідомляють, що футболіст вирішив залишити стан французького гранда.

Головним чинником ухвалення рішення стала сім'я Лео, яка почувається не комфортно у Парижі.

Барселона хоче повернути 35-річного аргентинського футболіста, проте представник Ліонеля веде переговори з Інтер Маямі.