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Мессі ухвалив рішення про своє майбутнє

Сьогодні 19:09 383 0
Аргентинець, з великою ймовірністю, залишить ПСЖ
Мессі ухвалив рішення про своє майбутнє
#Ліонель Мессі, #ПСЖ

Джерело - isport.ua.

Зірка збірної Аргентини Ліонель Мессі визначився зі своїм майбутнім.

Про це повідомляє 90min.

Контракт аргентинця з ПСЖ добігає кінця цього сезону і, судячи з усього, не буде продовжений.

Іспанські ЗМІ повідомляють, що футболіст вирішив залишити стан французького гранда.

Головним чинником ухвалення рішення стала сім'я Лео, яка почувається не комфортно у Парижі.

Барселона хоче повернути 35-річного аргентинського футболіста, проте представник Ліонеля веде переговори з Інтер Маямі.

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