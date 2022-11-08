Караваєв взимку розпочне переговори з Динамо

Київський футбольний клуб Динамо розпочне переговори з українським півзахисником Олександром Караваєвим щодо нової угоди.

Про це заявив журналіст Ігор Циганик.

"Можу вам сказати, що взимку розпочнуться розмови про нову угоду Караваєва з Динамо. Щодо того, будуть чи не будуть продовжувати - це вже як домовляться між собою футболіст і клуб.

Думаю, що клуб робитиме пропозицію Караваєву. Від слова Луческу багато залежатиме", - зазначив Циганик.