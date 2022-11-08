Головне
Зоря поступилась Інгульцю у 12 турі УПЛ
Сьогодні 15:02 357
Сабо: Дай Бог, щоб Шахтар продав Мудрика за 25-30 мільйонів
Сьогодні 17:41 196
Українські клуби дізналися суперників у плейоф раунді Юнацької ліги УЄФА
Сьогодні 16:24 407
Металіст розписав мирову з Металістом 1925 у 12 турі УПЛ
Сьогодні 14:51 258
Яремчук пропустить найближчі матчі Брюгге
Сьогодні 14:12 353
Рейтинг WTA: Калініна вилетіла з ТОП-50
Сьогодні 13:37 251844
Як Дніпро прилетів на аудієнцію до Папи Римського
Сьогодні 11:16 8980
Визначився найкращий тренер 11 туру УПЛ
Вчора 22:52 403
Favbet Foundation разом із партнерами передав ЗСУ п’ять автомобілів, спальні мішки і «буржуйки»
Вчора 20:27 1029
Збірна України U21 оголосила склад на товариські матчі
Вчора 19:58 426
Прямі трансляції

Караваєв взимку розпочне переговори з Динамо

Сьогодні 18:25 333 0
Караваєв взимку розпочне переговори з Динамо
#Динамо Київ, #Олександр Караваєв

Джерело - Чемпіон.

Київський футбольний клуб Динамо розпочне переговори з українським півзахисником Олександром Караваєвим щодо нової угоди.

Про це заявив журналіст Ігор Циганик.

"Можу вам сказати, що взимку розпочнуться розмови про нову угоду Караваєва з Динамо. Щодо того, будуть чи не будуть продовжувати - це вже як домовляться між собою футболіст і клуб.

Думаю, що клуб робитиме пропозицію Караваєву. Від слова Луческу багато залежатиме", - зазначив Циганик.

Нагадаємо Динамо розгромило Чорноморець в 11 турі УПЛ.

Коментарі ()
Популярне зараз
Вацко: Динамо витратило 14 мільйонів на форвардів, а грає Гармаш Вацко: Динамо витратило 14 мільйонів на форвардів, а грає Гармаш 1220
Рейтинг WTA: Калініна вилетіла з ТОП-50 Рейтинг WTA: Калініна вилетіла з ТОП-50 251844
Джошуа виклав спільне фото з російським боксером, який хоче воювати проти України Джошуа виклав спільне фото з російським боксером, який хоче воювати проти України 5550 1
Favbet Foundation разом із партнерами передав ЗСУ п’ять автомобілів, спальні мішки і «буржуйки» Favbet Foundation разом із партнерами передав ЗСУ п’ять автомобілів, спальні мішки і «буржуйки» 1029
Збірна Бразилії назвала заявку на ЧС-2022 Збірна Бразилії назвала заявку на ЧС-2022 3472
Як Дніпро прилетів на аудієнцію до Папи Римського Як Дніпро прилетів на аудієнцію до Папи Римського 8980
Рекомендуємо
Відео дня. Півзахисник Динамо (U-19) забив божевільний гол у ворота Депортіво Відео дня. Півзахисник Динамо (U-19) забив божевільний гол у ворота Депортіво 227489 5
Збірна України переграла Шотландію у плей-оф кваліфікації ЧС-2022 Збірна України переграла Шотландію у плей-оф кваліфікації ЧС-2022 5584
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 93800 1
Бех-Романчук: Буде колосально цікавий фінал Бех-Романчук: Буде колосально цікавий фінал 1570
Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України 43916
Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського 3690 2