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Леоненко: Мабуть, арбітр вирішив привітати Циганкова та дав пенальті

Сьогодні 16:55 499 0
Леоненко: Мабуть, арбітр вирішив привітати Циганкова та дав пенальті
#Динамо Київ, #Віктор Леоненко, #Чорноморець

Джерело - Чемпіон.

Ексфутболіст і футбольний експерт Віктор Леоненко здивований призначенням пенальті на 25-ій хвилині матчу 11-го туру чемпіонату України Чорноморець - Динамо (0:3).

Про це заявив сам експерт.

"Циганков мав 150-ту гру, мабуть, арбітр Коваленко вирішив його привітати і дав пенальті. Думаю, що Григорчук із цього приводу незадоволений. Мені навіть написали в Ютубі коментар: "Циганков біг, біг та впав", - сказав Леоненко.

Зазначимо, що Циганков відкрив рахунок на 25-й хвилині зустрічі.

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