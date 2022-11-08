Ексфутболіст і футбольний експерт Віктор Леоненко здивований призначенням пенальті на 25-ій хвилині матчу 11-го туру чемпіонату України Чорноморець - Динамо (0:3).

Про це заявив сам експерт.

"Циганков мав 150-ту гру, мабуть, арбітр Коваленко вирішив його привітати і дав пенальті. Думаю, що Григорчук із цього приводу незадоволений. Мені навіть написали в Ютубі коментар: "Циганков біг, біг та впав", - сказав Леоненко.