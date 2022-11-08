Ротань пояснив відсутність гравців Динамо у заявці молодіжної збірної України

Тренерський штаб збірної України U-21 вирішив зробити ставку на легіонерів на найближчий навчально-тренувальний збір для підготовки до Євро-2023.

Про це розповів головний тренер команди Руслан Ротань.

"Організувати цей збір було не дуже просто, оскільки триває чемпіонат України. Ми намагалися зробити ставку на наших легіонерів, а також на тих виконавців, які мало грають у своїх клубах, добре розуміючи, що перед кожним стоять турнірні завдання.

У нас буде нагода переглянути тих кандидатів, за якими ми давно стежимо. Потрібно бути готовими, що будь-якої миті наші провідні гравці можуть знадобитися національній команді. Також, готуючись до фінальної частини Євро-2023, ми не забуваємо, що вже у вересні стартує новий відбірний цикл для молодіжної збірної", – розповів Ротань.