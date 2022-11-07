Збірна України U21 оголосила склад на товариські матчі

Суперниками українців стануть дві команди-учасниці фінальної частини майбутньої континентальної першості.

Головний тренер молодіжної збірної України Руслан Ротань оголосив список гравців, викликаних на збір у листопаді.

Про це повідомляє УАФ.

Визначився склад молодіжної чоловічої збірної України U21 на товариські матчі проти Ізраїлю та Грузії, що відбудуться 19 і 21 листопада в межах підготовки до Євро-2023.

Склад молодіжної збірної України

Воротарі: Яків Кінарейкін (Дніпро-1), Денис Твардовський (Шахтар), Кіріл Фесюн (Колос).

Захисники: Роман Дідик, Ростислав Лях, Віталій Роман, Денис Слюсар (усі — Рух), Олександр Драмбаєв (Зюльте-Варегем, Бельгія), Едуард Козік, Мар’ян Фарина (обидва — Шахтар), Максим Таловєров (Слован, Чехія), Денис Кузик (Колос).

Півзахисники: Максим Брагару (Чорноморець), Іван Желізко (Валмієра, Латвія), Олексій Кащук (Сабах, Азербайджан), Данило Кравчук (Інгулець), Дмитро Криськів, Олег Очеретько (обидва — Шахтар), Максим Кучерявий (Сент-Джонстон, Шотландія), Артур Микитишин (Кривбас), Марко Сапуга (Рух), Денис Шостак (Ешторіл, Португалія).

Нападники: Богдан В‘юнник (Цюрих, Швейцарія), Данило Гончарук (Ллейда, Іспанія), Микола Кухаревич (Гіберніан, Шотландія).

Резервний список: Денис Бунчуков (Серен, Бельгія), Ігор Краснопір (Оболонь), Артем Кулаковський (Ворскла), Микола Михайленко (Зоря), Владислав Погорілий, Михайло Хромей (обидва — Шахтар), Ігор Потімков (Металіст 1925), Роман Якуба (Валмієра, Латвія).