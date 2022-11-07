Довбик обговорює продовження контракту з Дніпро-1

Джерело - Чемпіон.
Дніпро-1 та Артем Довбик ведуть перемовини щодо підписання нового контракту.
Про це розповів журналіст Ігор Циганик.
Деталі угоди наразі невідомі.
Дніпровський клуб зробив футболісту пропозицію вести переговори, а його представники прийняли її. Сторони зараз обговорюють можливість продовження контракту.
Чинна угода з 25-річним українцем розрахована до кінця 2023 року.
В сезоні 2022/23 форвард забив 11 голів та зробив 3 асисти у 18 матчах за дніпрян.
Нагадаємо, Довбик - найкращий бомбардир групового етапу Ліги конференцій.