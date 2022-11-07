Довбик обговорює продовження контракту з Дніпро-1

Артем Довбик може підписати новий контракт

Джерело - Чемпіон.

Дніпро-1 та Артем Довбик ведуть перемовини щодо підписання нового контракту.

Про це розповів журналіст Ігор Циганик.

Деталі угоди наразі невідомі.

Дніпровський клуб зробив футболісту пропозицію вести переговори, а його представники прийняли її. Сторони зараз обговорюють можливість продовження контракту.

Чинна угода з 25-річним українцем розрахована до кінця 2023 року.

В сезоні 2022/23 форвард забив 11 голів та зробив 3 асисти у 18 матчах за дніпрян.

Нагадаємо, Довбик - найкращий бомбардир групового етапу Ліги конференцій.