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Довбик обговорює продовження контракту з Дніпро-1

Сьогодні 19:24 288 0
Артем Довбик може підписати новий контракт
Довбик обговорює продовження контракту з Дніпро-1
#СК Дніпро-1, #Футбольні трансфери, #Чемпіонат України, УПЛ, #Артем Довбик

Джерело - Чемпіон.

Дніпро-1 та Артем Довбик ведуть перемовини щодо підписання нового контракту.

Про це розповів журналіст Ігор Циганик.

Деталі угоди наразі невідомі.

Дніпровський клуб зробив футболісту пропозицію вести переговори, а його представники прийняли її. Сторони зараз обговорюють можливість продовження контракту.

Чинна угода з 25-річним українцем розрахована до кінця 2023 року.

В сезоні 2022/23 форвард забив 11 голів та зробив 3 асисти у 18 матчах за дніпрян.

Нагадаємо, Довбик - найкращий бомбардир групового етапу Ліги конференцій.

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