Гендиректор Ренна: Шахтар — гучне ім'я в Європі

Ренн отримав серйозного суперника у плей-оф Ліги Європи.

Про це розповів генеральний директор французького клубу Олів’є Клоарек.

"Особливий жереб, тому що матчі відбудуться через три місяці. У якій формі буде кожна команда — невідомо. Як і Динамо, Шахтар розвивається в дуже специфічних умовах. Нам доведеться їхати до Варшави.

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Це не найяскравіша афіша, але це команда, яка звикла до єврокубків та яка здатна зіграти внічию з Реалом. Шахтар залишається гучним іменем у Європі", — сказав Клоарек.