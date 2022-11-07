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Гендиректор Ренна: Шахтар — гучне ім'я в Європі

Сьогодні 20:41 264 0
Олів’є Клоарек поділився думками про жеребкування в 1\16 фіналу Ліги Європи, де його команді випав Шахтар.
Гендиректор Ренна: Шахтар — гучне ім'я в Європі
Фото - gettyimages
#Ренн, #Шахтар

Джерело - football.ua.

Ренн отримав серйозного суперника у плей-оф Ліги Європи.

Про це розповів генеральний директор французького клубу Олів’є Клоарек.

"Особливий жереб, тому що матчі відбудуться через три місяці. У якій формі буде кожна команда — невідомо. Як і Динамо, Шахтар розвивається в дуже специфічних умовах. Нам доведеться їхати до Варшави.

Актуально: Шахтар зіграє з Ренном, Барселона - з МЮ: Результати жеребкування 1/16 Ліги Європи

Це не найяскравіша афіша, але це команда, яка звикла до єврокубків та яка здатна зіграти внічию з Реалом. Шахтар залишається гучним іменем у Європі", — сказав Клоарек.

Раніше Йовичевич прокоментував результати жеребкування 1/16 фіналу Ліги Європи.

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