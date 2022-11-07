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Йовичевич: Дістали гарного суперника у Лізі Європи

Сьогодні 18:51 94 0
Ігор Йовичевич прокоментував результати жеребкування 1/16 фіналу Ліги Європи
Йовичевич: Дістали гарного суперника у Лізі Європи
#Йовичевич, #Ренн, #Шахтар

Джерело - shakhtar.com.

Шахтар отримав гарного суперника у плей-оф Ліги Європи, де зіграє проти французького Ренна.

Про це розповів головний тренер гірників  Ігор Йовичевич.

"Дістали гарного суперника, який показав себе в групі Ліги Європи. Надто у двох матчах із київським Динамо, яке двічі обіграв. Вони перебувають зараз на третьому місці в сильній французькій лізі, тож ми можемо говорити про дуже кваліфікованого опонента, до якого виявляємо максимальну повагу.

Актуально: Шахтар зіграє з Ренном, Барселона - з МЮ: Результати жеребкування 1/16 Ліги Європи

Однак повинні звернути увагу на те, що ми – Шахтар. Ми битимемось до кінця і віримо у свої сили. Є ще час підготуватися. Наразі ми зосереджені на УПЛ, де в чотирьох турах, що залишилися, хочемо заробити максимум очок. А до матчів із Ренном матимемо достатньо часу, щоб добре підготуватися. Від перегляду жеребкування в мене склалося таке враження, що представники Ренна, коли побачили Шахтар, теж не лишилися байдужими. Ми показали, на що здатні, і я впевнений, що вони теж відчувають повагу до нашої команди", - відзначив Йовичевич.

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