СК Дніпро-1 на характері переміг Минай у 11 турі УПЛ

Підопічні Кучера здобули вольову перемогу і втримують лідерство в лізі

Джерело - Чемпіон.

У матчі 11-го туру української Прем’єр-Ліги СК Дніпро-1 святкував перемогу Минаєм.

Матч завершився з рахунком 3:1. У складі дніпрян Гуцуляк забив гол та зробив одну результативну передачу.

Чемпіонат України - УПЛ

11 тур, 6 листопада

СК Дніпро-1 - Минай 3:1 (0:0)

Голи: 0:1 - 62 Воробчак, 1:1 - 66 Сарапій, 2:1 - 67 Гуцуляк, 3:1 - 74 Амаш

СК Дніпро-1: Макс Валеф, Володимир Адам'юк (Микита Кононов 89), Едуард Сарапій, Габріель Бузанелло, Артем Довбик, Яніс Амаш, Руслан Бабенко, Валентин Рубчинський (Ігор Когут 65), Олександр Назаренко (Олексій Гуцуляк 65), Олександр Сваток (Габріель Феррейра Гомес 83), Олександр Піхальнок (Сергій Логінов 89)

ФК Минай: Олександр Бандура, Іван Трубочкін, Ельдар Кулієв (Валерій Рогозинський 83), Назарій Воробчак (Дмитро Касімов 83), Єгор Твердохліб (Антон Байдал 77), Дмитро Немчанінов, Олег Горін, Ігор Гончар, Олексій Хахльов, Вадим Вітенчук, Олег Вишневський (Данило Колесник 62)

Нагадаємо Шахтар без проблем переміг Інгулець в 11 турі УПЛ.