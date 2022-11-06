Ванат та Лонвейк вийдуть у стартовому складі Динамо на матч з Чорноморцем

Джерело - Чемпіон.
У матчі 11-го туру УПЛ київське Динамо на виїзді зіграє з одеським Чорноморцем. Початок матчу о 15:00.
Стали відомі стартові склади:
Чорноморець: Непогодов, Кузик, Джеймс, Селін, Путря, Кравченко, Політило, Брагару, Бобко, Білий, Гладкий
Запасні: Варакута, Єрмаков, Суханов, Наумець, Салюк, Кубемба, Литвиненко, Плакса, Штогрін, Петько, Войтіховський, Філі
Динамо: Нещерет, Попов, Сидорчук, Кабаєв, Ванат, Циганков, Караваєв, Лонвейк, Забарний, Буяльський, Кендзьора
Запасні: Бущан, Ігнатенко, Шепелєв, Парріс, Андрієвський, Гармаш, Кравченко, Тимчик, Діалло, Сирота, Бєсєдін, Вівчаренко
Нагадаємо Динамо знову поступилось Фенербахче у Лізі Європи.