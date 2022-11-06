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Ванат та Лонвейк вийдуть у стартовому складі Динамо на матч з Чорноморцем

Сьогодні 13:55 133 0
Стали відомі стартові склади команд
Ванат та Лонвейк вийдуть у стартовому складі Динамо на матч з Чорноморцем
#Динамо Київ, #Чорноморець

Джерело - Чемпіон.

У матчі 11-го туру УПЛ київське Динамо на виїзді зіграє з одеським Чорноморцем. Початок матчу о 15:00.

Стали відомі стартові склади:

Чорноморець: Непогодов, Кузик, Джеймс, Селін, Путря, Кравченко, Політило, Брагару, Бобко, Білий, Гладкий

Запасні: Варакута, Єрмаков, Суханов, Наумець, Салюк, Кубемба, Литвиненко, Плакса, Штогрін, Петько, Войтіховський, Філі

Динамо: Нещерет, Попов, Сидорчук, Кабаєв, Ванат, Циганков, Караваєв, Лонвейк, Забарний, Буяльський, Кендзьора

Запасні: Бущан, Ігнатенко, Шепелєв, Парріс, Андрієвський, Гармаш, Кравченко, Тимчик, Діалло, Сирота, Бєсєдін, Вівчаренко

Нагадаємо Динамо знову поступилось Фенербахче у Лізі Європи.

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