Реал хоче якнайшвидше продати Азара

Джерело - Tribuna.com.
Мадридський Реал налаштований найближчим часом продати вінгера Едена Азара.
Про це повідомляє Madrid Xtra з посиланням на Marca.
Мадридський клуб хоче якнайшвидше розлучитися з 31-річним бельгійським футболістом. Він не входить у плани керівництва та тренерського штабу.
У Азара нібито немає жодних шансів виправити становище.
У поточному сезоні Еден взяв участь у 6 матчах, відзначившись 1 голом та 1 асистом.
Раніше повідомлялося, що Зідан готовий тренувати ПСЖ, Баварію, Ювентус та Реал.