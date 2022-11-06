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Реал хоче якнайшвидше продати Азара

Сьогодні 14:40 283 0
Реал хоче якнайшвидше продати Азара
#Реал Мадрид, #Еден Азар

Джерело - Tribuna.com.

Мадридський Реал налаштований найближчим часом продати вінгера Едена Азара.

Про це повідомляє Madrid Xtra з посиланням на Marca.

Мадридський клуб хоче якнайшвидше розлучитися з 31-річним бельгійським футболістом. Він не входить у плани керівництва та тренерського штабу.

У Азара нібито немає жодних шансів виправити становище.

У поточному сезоні Еден взяв участь у 6 матчах, відзначившись 1 голом та 1 асистом.

Раніше повідомлялося, що Зідан готовий тренувати ПСЖ, Баварію, Ювентус та Реал.

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