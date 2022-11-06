Яремчук подешевшав у ціні на 20%

Transfermarkt оновив орієнтовні вартості гравців у Лізі Жюпіле

Вартість українського нападника Брюгге Романа Яремчука складає 12 млн євро.

Про це повідомляє портал Transfermarkt.

До двох українців, які виступають у складі Брюгге, було застосовано лише зниження ціни.

Нападнику Роману Яремчуку забрали три мільйони євро - тепер його вартість складає 12 млн євро. Відзначимо, що стільки ж він коштував у грудня 2019-го - на піку кар’єри в “Генті”. А його рекорд становить 17,5 млн євро (восени-взимку 2021-го).

У Соболя обвал у ціні менший - він склав 200 тисяч євро. Оновлений цінник тепер дорівнює рівно трьом мільйонам євро. Власне, у Едуарда рекордом була цифра в чотири мільйони євро - у березні 2020-го, перед пандемією коронавірусу.

У той же час ще один український виконавець бельгійського чемпіонату здобув підвищення. Орендованому у Руха півзахиснику Кортрейка Олексію Сичу додали 250 тисяч (+62,5%) і тепер його вартість складає 650 тисяч євро. Це і є особистий рекорд 21-річного гравця молодіжної збірної України.

Раніше тренер Брюгге розповів про конфлікт з Яремчуком.