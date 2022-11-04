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Тренер Брюгге розповів про конфлікт з Яремчуком

Сьогодні 20:19 992 0
Карл Хуфкенс розповів про непорозуміння з українським нападником
Тренер Брюгге розповів про конфлікт з Яремчуком
#Брюгге, #Роман Яремчук, #Чемпіонат світу-2022 з футболу

Джерело - Nieuwsblad.

Нападник Брюгге Роман Яремчук зможе завоювати місце в старті після чемпіонату світу-2022.

Про це заявив Головний тренер команди Карл Хуфкенс.

"Я помічаю запал Романа та його бажання стати успішним у цьому клубі. Ми не могли зійтись у думках щодо його ролі у команді, але тепер я бачу, наскільки він відданий нам. У мене було жодного невдоволення Яремчуком".

  Баєр - Брюгге 0:0: огляд матчу

"Фактично, він не проходив з нами підготовку до сезону. У цьому плані добре, що він матиме шанс почати все з нуля під час паузи на ЧС-2022. Це буде та робота, яку він раніше не виконував, вона може дати йому поштовх і час для тактичних тренувань", - сказав Хуфкенс.

Нагадаємо, тренер Брюгге пояснив відсутність Яремчука.

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