Тренер Брюгге розповів про конфлікт з Яремчуком

Нападник Брюгге Роман Яремчук зможе завоювати місце в старті після чемпіонату світу-2022.

Про це заявив Головний тренер команди Карл Хуфкенс.

"Я помічаю запал Романа та його бажання стати успішним у цьому клубі. Ми не могли зійтись у думках щодо його ролі у команді, але тепер я бачу, наскільки він відданий нам. У мене було жодного невдоволення Яремчуком".

Баєр - Брюгге 0:0: огляд матчу

"Фактично, він не проходив з нами підготовку до сезону. У цьому плані добре, що він матиме шанс почати все з нуля під час паузи на ЧС-2022. Це буде та робота, яку він раніше не виконував, вона може дати йому поштовх і час для тактичних тренувань", - сказав Хуфкенс.